Einen schwerverletzten Mann haben Spaziergänger am Sonntag um 5 Uhr im Volkspark Friedrichshain gefunden. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr konnten dem Mann nicht mehr helfen, so dass er kurze zeit später starb. Da die Umstände des Todes noch ungeklärt sind und der Verdacht auf ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt jetzt die Mordkommission. Die Verstorbene, dessen Identität derzeit ungeklärt ist, soll in Kürze obduziert werden.