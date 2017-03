In der Nacht zu Donnerstag ist ein Tourist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, saß der 36 Jahre alte Mann kurz nach Mitternacht in einem Taxi, als dieses in der Straße der Pariser Kommune unterwegs war und links in die Karl-Marx-Allee in Richtung Warschauer Straße abbog. Dabei stieß das Taxi mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen.

Der Taxi-Fahrer wurde nicht verletzt, der Dacia-Fahrer erlitt einen Schock, der Taxi-Fahrgast kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. AG