Ein Mann hat gegen Mitternacht am Samstag vier Autos beschädigt, die in der Rigaer Straße geparkt waren. Das bestätigte die Polizei Sonntagvormittag. An den Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen, auf einem Wagen fand sich ein Anarchie-Zeichen. Anwohner alarmierten um Mitternacht die Polizei.

Bereits in der Nacht zu Samstag gab es in der Rigaer Straße Ausschreitungen. 40 bis 60 größtenteils Vermummte bauten nach Anwohneraussagen auf Höhe der Liebigstraße Barrikaden und spielten laute und Musik. Kurz zündeten die Unbekannten Gegenstände an - Mülltonnen, ein Toilettenhäuschen, Autoreifen, Holzgestelle und Baustellenabsperrungen. Auch Autos sind in Brand gesteckt worden.

Als die Polizei kurz nach Mitternacht eintraf und versuchte, einen Weg für die Feuerwehr frei zu räumen, warfen die Vermummten Pflastersteine, Flaschen und Pyrotechnik. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 100 Personen - darunter auch Schaulustige und Gäste benachbarter Bars - rund um die Einsatzstelle unterwegs, immer wieder wurden polizeifeindliche Sprüche skandiert. Weil die Straßenlaternen größtenteils nicht mehr funktionierten, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Rund 100 Polizisten waren vor Ort.