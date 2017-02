Berlin-Frohnau : Polizei prüft nach Bankraub ausgebrannte Autos in Moabit

Bewaffnete Männer haben am Dienstag die Volksbank am Ludolfingerplatz in Frohnau überfallen. Sie fesselten fünf Angestellte und flüchteten mit ihrer Beute.

von Jörn Hasselmann