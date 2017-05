Beim Abbiegen erfasste ein Taxi Mittwochnacht einen Fußgänger in Gesundbrunnen. Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr früh, als der 54-jährige Taxifahrer von der Reinickendorfer Straße nach rechts in die Gerichtstraße abbiegen wollte. Der 36 Jahre alte Fu´gänger überquerte gerade die Straße. er zog sich Verletzungen am Beim zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)