Gegen 19 Uhr gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache auf dem Gelände in der Heinz-Galinski-Straße im Weddinger Ortsteil Gesunbrunnen in Streit, in dessen Verlauf der Ältere dem Jüngeren mit einem Messer in den Oberschenkel stach. Ein Zeuge brachte den Verletzten in die Rettungsstelle und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen noch auf dem Krankenhausgelände fest und beschlagnahmten das Messer. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an