Berlin-Hellersdorf : Atemprobleme bei Kindern - Feuerwehr rückt zu Sportfest aus

Ein im Stadion Wuhletal ausgerichtetes Sportfest ist am Donnerstagmittag abgebrochen worden. Zwei Schülerinnen kamen in die Klinik. Vermutlich lag es an den Temperaturen.

von Hasan Gökkaya