Den Einsatz hatte die Polizei bei Twitter angekündigt: "Unsere Kolleg. vom A 63 schauen heute Nacht in #Hellersdorf mal, wer so mit einem geklauten Auto aus der Stadt rausfahren möchte." Etwa vier Stunden später gab es an einer der Kontrollstellen an den Ausfallstraßen nach Osten einen schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen VW ignorierte gegen vier Uhr die Kontrollstelle und raste davon. Eine Funkstreife nahm die Verfolgung auf. An der Landsberger Allee Höhe Zossener Straße kam der mit hoher Geschwindigkeit fahrende Passat in der Rechtskurve von der Straße ab, überschlug sich und krachte dann gegen einen Straßenbaum. Die drei Männer im Fahrzeug wurden schwer verletzt. Der Wagen wurde völlig zerstört, der Baum stürzte um. Nach Angaben des Präsidiums soll der VW Passat nicht gestohlen sein. Wieso der Fahrer flüchtete, ist unklar.

