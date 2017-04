In einem Einfamilienhaus in Kaulsdorf wurde am Mittwochnachmittag eine Frau leblos aufgefunden. Das gab die Polizei am Morgen bekannt. Eine Angehörige hatte laut Polizei gegen 16.50 Uhr in dem Haus im Münsterberger Weg den Leichnam der 45-jährigen Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Frau könnte Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein. Sie soll heute obduziert werden. Die Ermittlungen übernahm die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin. Tsp