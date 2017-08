Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag um kurz vor acht Uhr in der Friedrichshagener Straße in Köpenick. Nach bisherigem Kenntnisstand war nur ein Auto beteiligt, die Polizei spricht von einem "Alleinunfall". Das Auto lag auf dem Dach, der Fahrer war eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Der Mann wurde von Rettungskräften befreit. Er wurde verletzt, über die Schwere der Verletzungen teilte die Polizei bisher nichts mit.

Um acht Uhr wurde die Friedrichshagener Straße vollständig gesperrt. Auch der Busverkehr war betroffen. Gegen neun Uhr meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin, dass die Sperrung aufgehoben sei. Auch die BVG teilte auf Twitter mit, dass die Busse der Linien X69 und 269 wieder ihre planmäßigen Strecken fahren.