Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr am Montag am Adlergestell in Grünau. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr von einer Tankstelle auf die Fahrbahn und erfasste dabei die 56-jährige Radfahrerin, die auf dem Fahrradweg in Richtung Wassersportallee unterwegs war. Die Radfahrerin wurde mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)