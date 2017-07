Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin mit einem Cabrio die Friedrichshagener Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf dem Radweg fuhr in gleicher Richtung eine 53-Jährige mit ihrem Fahrrad. An der Einmündung der Straße Am Krusenick soll die Radfahrerin unvermittelt nach links auf den Zebrastreifen abgebogen sein. Die Autofahrerin erfasste trotz Vollbremsung die Radfahrerin, die über die Motorhaube auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte die 53-Jährige in ein Krankenhaus. An Zebrastreifen müssen Autos zwar für Fußgänger stoppen - für Radfahrer gilt dieser Vorrang allerdings nicht. Dies ist vielen Radfahrern unbekannt.