Ein 39 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr durch ein offenes Fenster in eine Wohnung in der Adalbertstraße eingestiegen und dabei von Zeugen beobachtet worden. Diese forderten ihn auf, die Wohnung wieder zu verlassen. Der Mann kam der Aufforderung nach und kletterte wieder durch das Fenster hinaus. Er ließ sich so lange festhalten, bis die Polizei kam und ihn mitnahm.