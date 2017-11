In einer Wohnung in der Dresdener Straße in Kreuzberg wurde am Mittwochnachmittag die Leiche einer 58-jährigen Frau gefunden. Zunächst ging die Polizei von Mord aus, der Ehemann wurde noch am Tatort festgenommen.

Nach der Obduktion der Leiche spricht aber nun nach Informationen der Polizei alles für einen Suizid. Der Mann wurde aus dem Gewahrsam entlassen. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert. (Tsp)