Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg erlitt ein 69-jähriger Fußgänger heute Vormittag so schwere Verletzungen, dass er wenig später in einem Krankenhaus verstarb.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann unvermittelt auf die Straße getreten und von einem Bus der Linie M29 erfasst worden sein, der in Richtung Hermannplatz unterwegs war. Der Unfall ereignete sich demnach gegen kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten laut Polizei noch vor Ort und reanimierten ihn, er erlag jedoch rund zwei Stunden später seinen Verletzungen.

Die Rudi-Dutschke-Straße war um den Unfallort gesperrt, ist aber seit circa 15 Uhr wieder frei. (Tsp)