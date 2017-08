Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag in der Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg, der Notruf ging um 11.14 Uhr ein. Nach Angaben der Polizei war ein Bus der Linie M29 in den Unfall involviert.

Bei dem Opfer soll es sich um einen Mann handeln, der schwer verletzt wurde. Rettungskräfte waren am Unfallort. Weitere Informationen könne die Polizei noch nicht geben, die Umstände würden noch geprüft, sagte ein Polizeisprecher. (Tsp)