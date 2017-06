Im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Moritzplatz in Kreuzberg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat vollständig ausgebrannt. Ein Zeuge berichtete nach Polizeiangaben gegen 2 Uhr in der Nacht von einem Knall. Ob der Automat gesprengt wurde, konnte eine Sprecherin am Morgen jedoch nicht sagen. Der Hintergrund des Brandes sei unklar. Auch sei noch offen, ob Beute gemacht worden sei.

Für Berufspendler in Kreuzberg hatte der Vorfall am frühen Morgen erhebliche Auswirkungen. Der U-Bahnhof Moritzplatz, den viele nutzen, um zwischen der U-Bahn der Linie 8 und dem M29-Bus umzusteigen, war längere Zeit gesperrt. Züge fuhren ohne Halt durch. Inzwischen wurde die Station wieder freigegeben, die Züge verkehren nach Angaben der Leitstelle wieder planmäßig.