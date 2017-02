Am Mittwochabend haben Polizisten zwei mutmaßliche Drogenhändler in der Dresdener Straße in Kreuzberg festgenommen. Die Beamten beobachteten gegen 19.30 Uhr die 16- und 22-jährigen Männer, als diese Passanten ansprachen und ihnen offenbar Drogen anboten. Bei einer Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten unter anderem Cannabis, Geld, Reizgas und Mobiltelefone. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. (Tsp)