Schwerer Unfall in Kreuzberg: An der Kreuzung Manteuffelstraße/Skalitzer Straße wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr morgens eine Mutter mit ihrem Kind von einem Auto angefahren. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Das teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Der Fahrer flüchtete, konnte jedoch von der Polizei gestellt werden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Auch genauere Angaben zu den Verletzten konnte der Sprecher noch nicht machen. Die Kreuzung war stundenlang für den Verkehr gesperrt.