Von Donnerstag Mittag bis in die Abendstunden führten Polizeibeamte in Kreuzberg eine Sonderkontrolle zur Verfolgung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr durch. In der Bevernstraße überprüften sie in der Zeit von 13 bis 19 Uhr insgesamt 68 Fahrzeuge und führten 53 Drogenschnelltests durch.

Insgesamt schrieben die Beamten unter anderem fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil der Verdacht bestand, dass die kontrollierten Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Polizisten leiteten außerdem zwei Strafermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein ein. In einem Fall bestand bei einem 23–jährigen der Verdacht des Kokainkonsums. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet. (Tsp)