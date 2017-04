Donnerstagmorgen wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg schwer verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr die 48-Jährige gegen 6 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Skalitzer Straße Richtung Schlesisches Tor. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr sie wohl über eine rote Ampel an der Wiener Straße . Dabei stieß sie mit einem 42-jährigen Autofahrer zusammen, der auf der Oranienstraße in Richtung Wiener Straße unterwegs war. Sie wurde bei dem Unfall schwer am Rücken verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)