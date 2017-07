Bei einem Brand in einer Wohnung in der Markgrafenstraße in Kreuzberg wurde am frühen Sonntagmorgen der mutmaßliche Brandstifter festgenommen und in eine Klinik überwiesen. Die Polizei war zunächst von Nachbarn des 37-Jährigen gegen 4.25 Uhr alarmiert worden, weil der Mann Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss warf. Dadurch wurden ein Dacia, ein Nissan und ein BMW auf der Straße getroffen und beschädigt.

Der 37-Jährige war den Polizisten bereits aus vergangenen Einsätzen bekannt. In diesen hatte er angegeben, psychisch angeschlagen zu sein. Auf Klopfen und Klingeln der Polizei öffnete er nicht, so dass die Tür gewaltsam geöffnet werden sollte. Dies misslang, da die Tür von innen verbarrikadiert war. Kurz darauf bemerkten Polizeibeamte die Rauchentwicklung, die aus der Wohnung drang und dann Flammen, die aus dem Wohnzimmerfenster schlugen.

Während die Einsatzkräfte Mieter aus dem Haus brachten, entdeckten Kollegen den 37-Jährigen, der über die Balkonbrüstung auf einen Vorsprung geklettert war und drohte, vom Balkon zu springen. Die hinzugerufene Feuerwehr baute unter dem Balkon ein Sprungkissen auf.

Zwei Polizisten leicht verletzt

Zeitgleich rissen Einsatzkräfte die Jalousie am Küchenfenster, welches sich neben der Wohnungstür befindet, heraus, zerstörten die Scheibe und versuchten in die Wohnung zu gelangen. Aufgrund starker Rauchentwicklung und der Flammen mussten sich die Polizisten zurückziehen.

Feuerwehrleute löschten dann von innen das Feuer. Weiterhin drang Rauch aus der Wohnung. Zwei Polizisten fuhren in einem Korb eines Drehleiterfahrzeugs der Berliner Feuerwehr zum Balkon hoch und nahmen Kontakt mit dem Mann auf. Sie konnten anschließend auf den Balkon klettern und den 37-Jährigen vorläufig festnehmen.

Anschließend konnten die Brandbekämpfer das komplette Feuer löschen. Der Festgenommene hatte Brandverletzungen erlitten und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er wurde einem Psychiater vorgestellt und stationär in der Klinik aufgenommen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen. (Tsp)