Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Lankwitz gerufen. Eine Wohnung im dritten Stock eines viergeschossigen Wohnhauses in der Charlottenstraße brannte - Einrichtungsgegenstände hatten Feuer gefangen. In der Wohnung wurde eine tote Frau gefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr dann zu einem Wohnungsbrand in der Krumme Straße in Charlottenburg gerufen. Es brannte in einer Erdgeschosswohnung, dort fanden die Rettungskräfte einen toten Mann. (Tsp)