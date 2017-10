Nach Polizeiangaben geriet er gegen 14.30 Uhr mit einem 21-Jährigen in einer Wohnung in der Rhinstraße in einen Streit, in dessen Verlauf er mehrere Stich- und Schnittverletzungen erlitt.

Er kam in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Polizisten des Abschnitts 64 nahmen den dringend tatverdächtigen 21-Jährigen noch in unmittelbarer Tatortnähe fest. Er wird jetzt von der Kriminalpolizei vernommen. Täter und Opfer stammen aus Vietnam.