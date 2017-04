Ein Mann griff Montagabend einen Fahrausweiskontrolleur an der S-Bahnstation in Lichtenberg an, nachdem er zuvor mit seinem Begleiter ohne gültigen Fahrausweis erwischt wurde.

Nach Ankunft am S-Bahn am Bahnhof gegen 19.45 Uhr, bewarf ein 21-jährige Schwarzfahrer einen der Kontrolleure mit einer Bierdose, schlug auf ihn ein und beleidigte ihn. Der Kontrolleur besprühte ihn daraufhin mit Pfefferspray. Dadurch erlitt der 21-Jährige Augenreizungen. Der angegriffene Kontrolleur blieb unverletzt.

Bei Eintreffen der Bundespolizisten versuchte der Mann zu fliehen, konnte aber durch die Beamten gestellt und anschließend gefesselt werden. Die Überprüfung des Angreifers ergab, dass dieser bereits durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Erschleichens von Leistungen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Die Bundespolizei leitete gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein. Ihn und seinen 37-jährigen Begleiter erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen. Gegen den 35-jährigen Fahrausweiskontrolleur wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen auf freien Fuß belassen. (Tsp)