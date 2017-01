Bei einem Polizeieinsatz in einem Haus in Hohenschönhausen ist am Dienstag ein Mensch erschossen worden. Der tödliche Schuss kam aus einer Dienstwaffe, sagte eine Polizeisprecherin.

Zu der Wohnung in der Ribnitzer Straße war am Abend zunächst die Feuerwehr gerufen worden, wie deren Sprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte trafen dort auf eine offenbar psychisch kranke Person. Sie zogen sich den Angaben zufolge zunächst zurück und alarmierten die Polizei. Als diese hinzustieß, eskalierte die Situation und es kam zum Schuss. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versuchten die Person noch zu reanimieren.

Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte ist noch nicht klar. „Nähere Details müssen wir vor Ort klären“, sagte die Polizeisprecherin weiter. (Tsp mit dpa)