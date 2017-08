Gegen drei Uhr früh traf die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in der Goerzallee in Lichterfelde ein. Die Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss stand in Flammen. Die Flammen konnten bis 5.30 Uhr früh mit der Hilfe von rund 50 Einsatzkräften gelöscht werden.

Die 16 Bewohner mussten das Haus verlassen, sie kamen in Ausweichquartieren der Polizei und bei Verwandten und Freunden unter, sagte der Sprecher. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Feuerwehr war auch Mittwochfrüh vor Ort und suchte nach Glutnestern. "Vor allem wenn es sich um ein ausgebautes Dachgeschoss handelt, kann sich die Suche nach Glutnestern lange hinziehen", erklärte der Feuerwehrsprecher. Der Grund: Hier ist häufig alles mit Rigipsplatten verkleidet, die den Zugang zu den potentiellen Glutnestern versperren und herausgerissen werden müssten. (Tsp)