In Lichterfelde ist ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr, das am Donnerstag mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, mit einem Linienbus der BVG zusammengestoßen. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Zuvor hatten die Bilder via Twitter bereits die Runde gemacht.

Nach Polizeiangaben war die 27-jährige Feuerwehrmann mit seiner Besatzung mit Sonder- und Wegerechten in der Goethestraße in Richtung Königsberger Straße unterwegs. "Gegen 15.20 Uhr soll der Beamte den Einmündungsbereich der Königsberger Straße zur Goethestraße erreicht und mit dem BVG-Bus der Linie M11 kollidiert sein", teilte die Polizei. Dessen 40-jähriger Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Busspur der Königsberger Straße in Richtung Ostpreußendamm.

Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, soll der Busfahrer laut Polizei nach links ausgewichen und mit einer in gleicher Richtung fahrenden 38-jährigen Renault-Fahrerin und einer 65-jährigen VW-Fahrerin zusammengestoßen sein. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenfalls verletzt wurden drei Fahrgäste im Bus, unter denen sich ein zweijähriges Kind befand. Tsp