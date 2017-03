Der Unfall geschah gegen 11.30 Uhr, die Dederingstraße liegt in einem Gewerbegebiet im Tempelhofer Ortsteil Mariendorf. Nähere Angaben zum Hergang und zum Opfer konnte die Polizei am Nachmittag nicht machen. Der Fußgänger ist der fünfte Verkehrstote in diesem Jahr in Berlin, vier davon waren Fußgänger.