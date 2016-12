Bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde hat sich ein Mann nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Er soll am frühen Morgen gegen 2.15 Uhr mit seinem Wagen von der Motzener Straße in linker Richtung auf den Nahmitzer Damm gefahren und dabei nach rechts von der Straße abgekommen sein. Schließlich prallte sein Wagen gegen einen Baum, dabei verletzte sich der Mann schwer und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest fiel positiv aus. Wie viel Promille gemessen wurden, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. Tsp