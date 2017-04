Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer in Marienfelde schwer verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ob der 52 Jahre alte Busfahrer beim Anfahren einer Haltestelle den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen hatte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der 54-jährige Motorradfahrer stürzte. Er verletzte sich bei dem Unfall am Oberkörper und kam in eine Klinik.