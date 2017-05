Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in Marzahn bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Samstagmittag sei der 14-Jährige gegen 18 Uhr ins Gleisbett der Tram im Bereich der Haltestelle an der Raoul-Wallenberg-Straße gelaufen. "Zusammen mit Freunden betrat der 14-Jährige zunächst die Haltestelle der Tramlinie M 8, drehte er sich jedoch plötzlich um und betrat das Gleisbett", heißt es in der Mitteilung der Berliner Polizei. In jenem Moment kam die Tram der Linie M 8. Der Jugendliche wurde gegen ein Fußgängerschutzgitter geschleudert. Er erlitt schwere innere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Tram-Fahrer blieb unverletzt.