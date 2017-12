Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen kam es am Dienstagfrüh zu einem Brand in einer Wohnung in Marzahn, bei dem ein Einjähriger so schwere Verletzungen erlitt, dass er wenig später verstarb. Die Mieter der Wohnung eines Hochhauses in der Sella-Hasse-Straße hatten gegen 5.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie einen Brand im Wohnzimmer bemerkt hatten. Als die Rettungskräfte der Feuerwehr wenig später eintrafen, brannte es bereits sehr stark.

Mit einer Drehleiter konnte die Feuerwehr eine 28-Jährige, einen 38-Jährigen sowie einen Fünfjährigen und einen Säugling vom Balkon retten. Der Einjährige befand sich noch in der Wohnung und wurde wenig später leblos von der Feuerwehr aus der Wohnung geholt. Reanimationsversuche verliefen erfolglos.

Die vier Geretteten kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Auch weitere Mieter klagten durch den Rauch über Atembeschwerden und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (Tsp)