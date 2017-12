we

Rauch über Marzahn Foto: Stefan Jacobs

Die Feuerwehr ist mit 120 Mann im Großeinsatz, berichtete ein Sprecher. Der Alarm ging um 11.54 Uhr ein, um 13 Uhr war das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Die Flammen schlugen aus mehreren Etagen des Hochhauses an der Cecilienstraße, vor allem aus einem Treppenhaus. Qualm dringt immer noch aus beiden Seiten des Zehngeschossers. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Der Block wird komplett geräumt, Feuerwehrleute durchkämmen die Etagen, sagt ein Sprecher gegen 12.45 Uhr Die Feuerwehr rettete zwei Mieter über Drehleitern von ihren Balkonen, zehn wurden mit Fluchthauben durch das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Unklar ist, wieso es nicht nur in einer Wohnung sondern auch massiv im Treppenhaus gebrannt hat. Auf der Cecilienstraße hat die Feuerwehr ein großes Zelt aufgebaut, in dem sich die Bewohner des Hauses sammeln können.

Das Foto machte Tagesspiegel-Reporter Stefan Jacobs aus der Seilbahn der Internationalen Gartenausstellung in Marzahn.

Flammen schlagen aus mehreren Etagen des 10-Geschossers. Foto: Stefan Jacobs