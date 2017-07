Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr in Marzahn erwischte die Polizei einen 30-Jährigen, der mit 104 km/h die in der Märkischen Allee in Richtung Märkische Spitze entlangfuhr. Erlaubt waren nur 50 km/h.

Ihn erwarten ein Bußgeld von mindestens 280 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt stellten die Beamten 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. (Tsp)