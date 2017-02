Mit Stichverletzungen musste in der Nacht zu Dienstag in Marzahn ein Mann stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Mehrower Allee alarmierten gegen 22.30 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einer Wohnung in der neunten Etage, da ein Mann mit Blut verschmierten Händen bei Ihnen geklingelt und darum gebeten hatte, die Polizei zu verständigen. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen Mann im Flur liegen, der Stichverletzungen am Bauch aufwies. Sanitäter brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht mehr. In der Wohnung wurde der 34-jährige Wohnungsmieter festgenommen. Ein 55 Jahre alter Bekannter, der zuvor auch in der Wohnung gewesen sein soll, wurde im Hausflur festgenommen. Die Verdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Gefangenensammelstelle und wurden anschließend der Kriminalpolizei übergeben. Das mögliche Tatmesser entdeckten Polizisten vor dem Haus. Offenbar wurde es vom Balkon geworfen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zum Täter dauern an.