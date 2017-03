Eine 24-jährige Frau ist am Sonntagmorgen am Alexanderplatz gegen 4.50 Uhr von zwei Männern schwer verletzt worden. Die alarmierte Polizei traf in der Panoramastraße auf eine schwer verletzte Frau, die von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 24-Jährige von zwei Männern angegriffen worden sein, die anschließend flüchteten. Sie erlitt bei der Attacke Kopfverletzungen. Der Tathergang und die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Auch muss noch ermittelt werden, wer den Notruf wählte.

Eine Polizeisprecherin gab gegenüber dem Tagesspiegel an, dass das Opfer am Sonntagmittag noch nicht vernommen werden konnte. Lebensgefahr bestehe jedoch bei der Frau nicht. (Tsp)