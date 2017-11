Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 0.40 Uhr in der Nacht zu Dienstag auf der Köpenicker Straße in Mitte. Nach Zeugenaussagen fuhr dort ein 51-Jähriger mit seinem Audi in Richtung Heinrich-Heine-Straße. In Höhe des Kraftwerkes Mitte prallte er auf ein in zweiter Reihe haltendes Taxi und schob dieses auf ein weiteres davor haltendes Taxi.

Ein 50-jährige Taxifahrer und der 51-jährige Unfallverursacher erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf. Sie wurden zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Der 46-jährige Fahrer des anderen Taxis blieb unverletzt.

Beim Audi-Fahrer wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt, so dass noch eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. (Tsp)