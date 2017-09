Die Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 17.25 Uhr zu dem Hochhaus an der Leipziger Straße in Mitte alarmiert. Zeugen hatten gesehen, dass eine Frau aus dem Fenster einer Wohnung im 16 Stock gestürzt war. Die 29-Jährige war sofort tot. Ein in der Wohnung befindlicher 30-Jähriger wurde festgenommen, da es "nicht gänzlich ausgeschlossen ist", dass er etwas mit dem Sturz zu tun hat, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Bis zum Sonntagnachmittag soll entschieden werden, ob der Mann wieder frei kommt oder dem Haftrichter vorgeführt wird.