Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Mitte erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen überquerte der 49-jährige Fußgänger gegen 16.40 Uhr bei grüner Fußgängerampel die Leipziger Straße in nördliche Richtung.

Ein 38-Jähriger, der mit einem Kastenwagen auf der Leipziger Straße in Richtung Gertraudenstraße unterwegs war, erfasste den Mann. Er liegt mit Brüchen am Unterschenkel und Becken in einem Krankenhaus. (Tsp)