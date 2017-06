Seit 14 Uhr demonstriert die sogenannte "Identitäre Bewegung" (IB) in Wedding und Gesundbrunnen. Zu Demobeginn hatten sind laut der Polizei mehrere hundert Demonstranten am Bahnhof Gesundbrunnen zusammengekommen. Angemeldet wurde eine Demonstration mit bis zu tausend Teilnehmern unter dem Motto "Zukunft Europa - Für die Verteidigung unserer Identität, Kultur und Lebensweise". Auch Pegida-Gründer Lutz Bachmann beteiligt sich an dem Aufmarsch.

Es versammelten sich auch mehrere hundert Gegner der Rechtsextremen am Rande des Volksparks Humboldthain und an der Demostrecke der "Identitären"- unter anderem das Berliner Bündnis gegen Rechts. "Berlin ist eine bunte Stadt, man muss sich den Rechten in den Weg stellen", sagte Sprecher Aaron Bruckmeier dem Tagesspiegel. Es seien bis zu 4000 Gegner der IB auf den Straßen unterwegs. Währenddessen werden bei der IB Sprüche gegen "Multikulti" und für "Heimat und Tradition" skandiert.

In der Brunnenstraße Ecke Stralsunder Straße stoppten die Gegendemonstranten den Demozug der Rechten gegen kurzzeitig mit einer Sitzblockade.

Die "Identitäre Bewegung" will über die Brunnen- und Invalidenstraßen bis zum Hauptbahnhof ziehen. Die Gegendemo wird nach Aussage eines Polizeisprechers eine ähnliche Route parallel dazu nehmen.

Zuletzt hatten die Rechtsextremen mit der Besetzung des Brandenburger Tors und der versuchten Stürmung des Justizministeriums Aufsehen verursacht. Eine erste Provokation durch die Identitären gab es am Freitag in Alt-Mariendorf. Am gleichnamigen U-Bahnhof, wo eine Moschee gebaut werden soll, brachten sie ein Banner mit dem Schriftzug „Islamisierung? Nicht mit uns!“ an.

Gegendemonstrationen sind für Sonnabend nicht nur am Bahnhof Gesundbrunnen angemeldet. Die größte mit 1000 Teilnehmern startete um 11 Uhr am Leopoldplatz. Auch in der City West, am Alexanderplatz und am Brandenburger Tor soll gegen die Rechten demonstriert werden.

Heiko Maas verurteilt Aufmarsch der "Identitären"

Bundesjustizminister Heiko Maas hat den Aufmarsch der Identitären Bewegung am Samstag, dem 64. Jahrestag des Arbeiteraufstands am 17. Juni in der DDR, scharf verurteilt. "Die Identitären sind keine "Bewegung", sie sind eine extrem radikale und rassistische Minderheit", sagte der SPD-Politiker. Von einem rechtsextremen Aufmarsch sollten sich die Bürger das Gedenken an die mutigen Freiheitskämpfer des 17. Juni nicht nehmen lassen, fügte er hinzu. Am 17. Juni 1953 seien die Menschen in der DDR gegen echte gesellschaftliche Missstände auf die Straße gegangen.

"Den Mut zur Freiheit der Menschen von damals können wir gar nicht genug ehren und würdigen. Viele mussten dafür einen sehr hohen Preis bezahlen." Heute gelte es, die gesellschaftliche Vielfalt und Offenheit immer aufs Neue zu behaupten und friedlich zu verteidigen, mahnte der Minister.