Seit 14 Uhr demonstriert die "Identitäre Bewegung" in Wedding und Gesundbrunnen. Zu Demobeginn haben sind laut der Polizei mehrere hundert Demonstranten am Bahnhof Gesundbrunnen zusammengekommen. Insgesamt werden 1000 Personen aus ganz Europa erwartet. Es versammelten sich auch mehrere hundert Gegner der Rechtsextremen am Rande des Volksparks Humboldthain.

Die "Identitäre Bewegung" will über die Brunnen- und Invalidenstraßen bis zum Hauptbahnhof ziehen. Die Gegendemo wird nach Aussage eines Polizeisprechers eine ähnliche Route parallel dazu nehmen.

Zuletzt hatten die Rechtsextremen mit der Besetzung des Brandenburger Tors und der versuchten Stürmung des Justizministeriums Aufsehen verursacht. Eine erste Provokation durch die Identitären gab es am Freitag in Alt-Mariendorf. Am gleichnamigen U-Bahnhof, wo eine Moschee gebaut werden soll, brachten sie ein Banner mit dem Schriftzug „Islamisierung? Nicht mit uns!“ an.

Gegendemonstrationen sind für Sonnabend nicht nur am Bahnhof Gesundbrunnen angemeldet. Die größte mit 1000 Teilnehmern startete um 11 Uhr am Leopoldplatz. Auch in der City West, am Alexanderplatz und am Brandenburger Tor soll gegen die Rechten demonstriert werden.