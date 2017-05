Zwei Männer sollen eine 45-Jährige an einer Tankstelle in Mitte mit einer Waffe bedroht und ihr Auto geraubt haben. Die Frau war gemeinsam mit einem 52 Jahre alten Beifahrer gegen 23.30 auf das Gelände der Tankstelle in der Chausseestraße gefahren. Der Beifahrer stieg aus und ging in den Verkaufsraum. Als die Frau kurz danach ebenfalls aussteigen wollte, soll plötzlich ein Mann an die Fahrertür herangetreten sein sie mit einer Schusswaffe bedroht haben. Ein zweiter Mann sei dann an der Beifahrertür erschienen. Sie sollen die Frau aufgefordert haben auszusteigen und ihnen den Schlüssel zu geben. Als sie das getan hatte, sollen die beiden in Richtung Invalidenstraße mit dem Auto geflüchtet sein. (Tsp)