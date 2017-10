Am Donnerstagabend wurde ein Mann im Tiergarten angegriffen und verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Zeugin wurde gegen 18.30 Uhr auf den verletzten Mann aufmerksam. Seinen Angaben zufolge sei er kurz zuvor von einem Unbekannten nach Geld gefragt worden. Als der 27-Jährige ihm kein Geld geben wollte, soll ihm der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, bevor er flüchtete.

In der Straße des 17. Juni sprach die Zeugin eine Objektstreife an, die dann Kollegen und Feuerwehr alarmierte. Der 27-Jährige wurde noch am Ort medizinisch behandelt und anschließend zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (Tsp)