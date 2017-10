Gegen 17.20 Uhr wurde am Mittwochnachmittag ein 39 Jahre alter Mann im Fritz-Schloß-Park in Moabit von drei ihm flüchtig bekannten Männern überfallen. Nachdem sie ihm sein Handy raubten, griffen die drei Männer den 39-Jährigen an und verletzten ihn schwer. Der Mann konnte sich in eine nahegelegene Wellnesseinrichtung retten, die Mitarbeiter alarmierten dann Polizei und Feuerwehr. Mit einem Kieferbruch und weiteren Verletzungen wurde der Mann schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.