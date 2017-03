Wegen eines verdächtigen Pakets war am Mittwoch ein Gebäudeteil des Bundesfinanzministeriums an der Niederkirchnerstraße in Mitte evakuiert worden. Spezialisten haben nach einer Untersuchung festgestellt, dass der Inhalt gefährlich war.

Nach Angaben der Polizei wurde um 9.30 Uhr der Notruf gewählt. Grund dafür war ein verdächtiges Paket, das in der Poststelle der Behörde entdeckt wurde. Sprengstoffexperten des LKA rückten an und untersuchten den Gegenstand vor Ort. Das Paket wurde geröntgt, der Inhalt konnte zunächst nicht eindeutig geklärt werden. Spezialisten haben das Paket daraufhin auf den Sprengplatz nach Grunewald gebracht.

Eine genauere Untersuchung dort ergab, dass sich in dem Gegenstand ein Blitzknallgemisch befand. Es wird häufig bei der Herstellung von Pyrotechnik verwendet und hätte nach Angaben der Polizei erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets verursachen können. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Während des Einsatzes am Mittwochmorgen mussten Mitarbeiter die Postverteilerstelle und umliegende Räume aus Sicherheitsgründen verlassen.

Auswirkungen auf den Verkehr habe der Polizeieinsatz nicht gehabt, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. (hgö)