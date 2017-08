Am Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer hatte im Weinbergsweg in Mitte geparkt und seine Fahrertür geöffnet, ohne auf den Radverkehr zu achten. Eine 33-jährige Radlerin, die in Richtung Rosenthaler Platz unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, krachte gegen die Tür und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer am Bein und am Kopf. Sie wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht.

Unachtsam geöffnete Autotüren führen immer wieder zu schweren Unfällen. Zuletzt war am Sonntag in Marzahn eine Radfahrerin gegen eine plötzlich geöffnete Tür geprallt und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, ein hinter ihr fahrender Radler musste stark bremsen und war ebenfalls gestürzt. (Tsp)