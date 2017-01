Montagabend stieß nach Polizeiangaben eine Radfahrerin mit einem Auto zusammen. Gegen 19 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Audi in der Alexanderstraße von der Otto-Braun-Straße kommend. Bei Rot, so die Aussagen der Zeugen, soll er in die Kreuzung Grunerstraße gefahren sein. Hier stieß er mit der 26 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die auf dem Radweg der Alexanderstraße Zeugenaussagen zufolge bei Grün links in die Alexanderstraße abbog. Die junge Frau stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.