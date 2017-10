Erneut ist es am Alexanderplatz zu einem Übergriff gekommen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, liegt ein Mann nach einer Auseinandersetzung im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Den Angaben zufolge war es aus unbekannter Ursache gegen 21.40 Uhr zu einem Streit gekommen, "woraufhin sich circa 30 weitere Personen eingemischt haben sollen. Ein Unbekannter soll dem 23-Jährigen dann einen Kopfstoß gegen seinen Mund versetzt haben. Ein weiterer bisher unbekannt gebliebener Täter soll ihm dann mit einem Messer in den Rücken gestochen haben". Der 23-Jährige verlor bei dem Angriff mehrere Zähne; die Stichverletzungen waren laut Polizei oberflächlich. Die Gruppe konnte flüchten.

Lesen Sie mehr über den Alexanderplatz

- Mehr Polizei auf dem Alexanderplatz: Immer wieder kommt es am Alex zu Gewaltaten, vor fünf Jahren starb hier Jonny K. Ab Dezember soll hier eine neue Polizeiwache samt Videoüberwachung für mehr Ruhe sorgen.

- Vor fünf Jahren starb Jonny K. am Alexanderplatz: In der Nacht zum 14. Oktober 2012 wurde Jonny K. am Berliner Alexanderplatz zu Tode geprügelt. Seine Familie leidet bis heute unter dem Verlust – die Täter sind alle wieder in Freiheit.