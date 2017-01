Ein 35-Jähriger Tourist zog Samstagnachmittag in der Dorotheenstraße in Mitte ein ein mobiles Verkehrsschild aus dem Sockel und schlug damit auf ein parkendes und unbesetztes Auto des Objektschutzes der Berliner Polizei ein. Er zerstörte damit die Frontschiebe, danach steckte er das Schild durch ein Loch in der Scheibe und trat anschließend noch den rechten Außenspiegel ab. Ein Mitarbeiter des Objektschutzes nahm den Mann vorläufig fest. (Tsp)